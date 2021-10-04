В Свердловской области Росреестр зарегистрировал первый объект по «гаражной амнистии»

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Свердловской области Росреестр зарегистрировал первый объект по «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.



Участок когда-то ранее был бесплатно выдан отцу его нынешней владелицы администрацией Нижнетуринского городского округа. Для легализации гаража и земельного участка под ним потребовался договор о возведении гаража, постановление о предоставлении земельного участка в аренду и справка от нотариуса.



Городская администрация решила передать объект в собственность бесплатно и подала в Росреестр заявление о регистрации права собственности на земельный участок и о государственном кадастровом учете гаража и регистрации права собственности на него. При этом владелице не пришлось платить госпошлину, поскольку документы отправил орган власти. Кроме того, документооборот происходит в электронном виде.



Напомним, что «гаражная амнистия» стартовала в России с 1 сентября. Процедура предусматривает упрощенное оформление в собственность гаражных строений, возведенных до 30 декабря 2004 года и расположенных на государственной или муниципальной земле.