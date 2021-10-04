В Свердловской области уборка зерновых культур завершена на 91%

В Свердловской области на 1 октября зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 285 тыс. 659,8 га, что составляет 91% от плана. В 2020 году на эту дату урожай был собран с 96,4% площадей, сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области.



Уже намолочено 501 тыс. 823,1 т зерна. Урожайность составила 17,6 ц/га (в 2020 году на эту дату — 22,5 ц/га). Пшеницы намолочено 207 тыс. 190,9 т при урожайности 15,9 ц/га (в 2020 — 22 ц/га), ячменя — 229 тыс. 348 т при урожайности 20 ц/га (в 2020 — 13,8 ц/га).



Технические культуры убраны с площади 19 тыс. 969 га (77% от плана), что ниже прошлогодних темпов — тогда было убрано 86,1%. Урожайность составила 15,7 ц/га (в 2020 — 13,8 ц/га). На площади 14 тыс. 577 га убран рапс при урожайности 17,6 ц/га (в 2020 — 15,7 ц/га).



Уборка картофеля прошла на площади 10 тыс. 649,6 га (77,3% от плана), всего собрано 134 тыс. 353,4 т. Урожайность — 126,2 ц/га (в 2020 — 166,9 ц/га).



Овощи открытого грунта убраны с площади 726,5 га (52,5% от плана), всего собрано 18 тыс. 277,7 т. Урожайность составила 251,6 ц/га (в 2020 — 273,5 ц/га).



«Посев озимых культур отстает от уровня прошлого года. Так, по состоянию на 01.10.2021 фактически посеяно озимых культур на площади — 6892 га, в том числе: пшеницы — 1410 га, ржи — 5279 га, тритикале — 203 га. Из них посеяно на зерно — 3454 га. В 2020 году посев озимых на эту дату составлял 7964 га, в том числе было посеяно на зерно — 7653 га», — говорится в сообщении.