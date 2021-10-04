УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
04.10.2021

В Свердловской области уборка зерновых культур завершена на 91%

В Свердловской области на 1 октября зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 285 тыс. 659,8 га, что составляет 91% от плана. В 2020 году на эту дату урожай был собран с 96,4% площадей, сообщает управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Уже намолочено 501 тыс. 823,1 т зерна. Урожайность составила 17,6 ц/га (в 2020 году на эту дату — 22,5 ц/га). Пшеницы намолочено 207 тыс. 190,9 т при урожайности 15,9 ц/га (в 2020 — 22 ц/га), ячменя — 229 тыс. 348 т при урожайности 20 ц/га (в 2020 — 13,8 ц/га).

Технические культуры убраны с площади 19 тыс. 969 га (77% от плана), что ниже прошлогодних темпов — тогда было убрано 86,1%. Урожайность составила 15,7 ц/га (в 2020 — 13,8 ц/га). На площади 14 тыс. 577 га убран рапс при урожайности 17,6 ц/га (в 2020 — 15,7 ц/га).

Уборка картофеля прошла на площади 10 тыс. 649,6 га (77,3% от плана), всего собрано 134 тыс. 353,4 т. Урожайность — 126,2 ц/га (в 2020 — 166,9 ц/га).

Овощи открытого грунта убраны с площади 726,5 га (52,5% от плана), всего собрано 18 тыс. 277,7 т. Урожайность составила 251,6 ц/га (в 2020 — 273,5 ц/га).

«Посев озимых культур отстает от уровня прошлого года. Так, по состоянию на 01.10.2021 фактически посеяно озимых культур на площади — 6892 га, в том числе: пшеницы — 1410 га, ржи — 5279 га, тритикале — 203 га. Из них посеяно на зерно — 3454 га. В 2020 году посев озимых на эту дату составлял 7964 га, в том числе было посеяно на зерно — 7653 га», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
04.10.2021 В Свердловской области уборка зерновых культур завершена на 91%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Свердловской области на 1 октября зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади ...

14.09.2021 В Свердловской области урожай зерновых и зернобобовых культур собран с 72,8% площадей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. К 10 сентября 2021 года в Свердловской области урожаи зерновых и зернобобовых культур ...

06.09.2021 В Свердловской области урожайность зерновых и зернобобовых культур снизилась на 30,5%

В Свердловской области к третьему сентября были убраны зерновые и зернобобовые культуры с 202 тыс. 38,7 га — 62,5% от ...

06.09.2021 В Свердловской области урожайность зерновых и зернобобовых культур снизилась на 30,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В Свердловской области к третьему сентября были убраны зерновые и зернобобовые культуры ...

27.08.2021 Урожайность зерновых в Свердловской области снизилась на 38,2%

Управление Россельхознадзора фиксирует по состоянию на 27 августа снижение урожайности зерновых в регионе на 38,2%. ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса17.09.2021Михаил Мальцев об итогах летнего туристического сезона09.09.2021ЦБ в пятый раз подряд повысит ключевую ставку
Архив новостей
Октябрь 2021 (102)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18