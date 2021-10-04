Сотрудники «Атомстройкомплекса» поучаствовали в областном родительском собрании

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Топ-менеджмент компании «Атомстройкомплекс» принял участие в областном родительском собрании, которое прошло в формате видео-конференц-связи в минувшую субботу, 2 октября.
Как сообщает пресс-служба застройщика, организаторами собрания выступили сразу несколько структур: министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Свердловский областной родительский комитет (СОРК), Свердловское областное отделение Национальной родительской ассоциации (НРА) и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Представителей «Атомстройкомплекса» пригласили, чтобы раскрыть родителям выпускников тему «Будущая профессия: как не ошибиться при выборе профессии в строительном комплексе».
По словам директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галины Хабаровой, профессия строителя является одной из самых востребованных, актуальных, интересных и перспективных.
«Дефицит в кадрах на стройке очень высокий, наша компания не исключение. Нам нужны проектировщики, архитекторы, мастера строительно-монтажных работ, очень востребованы рабочие руки. У нас есть все условия, чтобы люди реализовались как в профессии, так и в человеческом плане. Многие работают династиями, приводят друзей и знакомых. Мы охотно берем на работу выпускников профильных вузов и средне-специальных учреждений, уже на практике выявляем лучших и предлагаем остаться. Из наших преимуществ — корпоративная жилищная программа, которая дает возможность приобретения жилья сотрудникам на льготных условиях», — отметила Г. Хабарова.
Также директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» рассказала о современных условиях труда, социальной поддержке и требованиях к кандидатам. Первый заместитель директора компании Дмитрий Хватов с опорой на личный опыт поделился о перспективах развития карьеры молодого специалиста на стройке. Исполнительный директор Института комплексного проектирования (входит в компанию «Атомстройкомплекс») Илья Иконников презентовал возможность состояться профессионально в коллективе проектного института, а директор по производству завода «Теплит» Андрей Вишневский (входит в «Атомстройкомплекс») представил современное производство, добавив, какого уровня персонал там востребован, насколько автоматизированы процессы и какое внимание уделяется культуре производства.
Также в ходе родительского собрания поднимались темы о перспективах строительного комплекса в Свердловской области, преимуществах качественного образования для успешной карьеры, о новом взгляде на рабочие профессии. Помимо этого, освещались современные условия для профессиональной подготовки молодежи. Родители смогли получить вопросы на волнующие темы, задавая их в чате.
По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, в этом учебном году порядка 10 тыс. выпускников школ пожелали поступить именно на строительные направления. «У нас в области есть все условия для раннего профориентирования, по программе Уральской инженерной школы детей уже с детского сада начинают знакомить с профессиями, в том числе технической направленности», — добавил он.
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