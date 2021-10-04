В августе российские застройщики получили от банков 4,9 трлн рублей в виде кредитов

За август 2021 года российские банки одобрили кредиты для застройщиков на общую сумму 4,9 трлн руб., сообщается на сайте Банка России. В то же время объем финансов участников долевого строительства, который хранится на счетах эскроу, составил 2,6 трлн руб. Из них 468,4 млрд руб. по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или использованы на погашение полученных ими займов.

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