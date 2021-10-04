Прирост портфеля розничных кредитов российских банков в августе составил 2%

УрБК, Москва, 04.10.2021. Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовило ежемесячный выпуск рэнкингов российских банков. Исследование показывает, что активный рост в данном сегменте рынка продолжается.



Увеличение портфеля розничных кредитов за август составило 2%, это на 0,2% выше, чем в июле и на 17,7% больше, чем было в начале 2021 года. Среди 50 банков в сфере розничного кредитования портфель сократился только у четырех. При этом различные способы охлаждения рынка потребительских кредитов пока не привели к ожидаемым результатам. Более того, в августе по сравнению с июлем эксперты отметили более ускоренную выдачу кредитов, что свидетельствует о том, что некоторые банки и кредитные организации в преддверии возможного перехода к управлению количественных ограничений пытаются максимально увеличить доходную базу кредитов.



Средний уровень достаточности капитала среди всех игроков рынка в последний месяц лета составил 25,2%, что на 0,5 п. п. выше, чем в июле. А уровень достаточности основного капитала в августе достиг 18,4% и вырос на 0,1 п. п. в сравнении с июлем. Специалисты отмечают, что новые процентные доходы, создаваемые за счет растущих выдач, а также капитализация сектора вполне удовлетворяют выросший в 2021 году спрос на розничные кредиты. При этом даже надбавки к риск-весу некоторых категорий кредитов не являются действенным сдерживающим фактором для выдачи займов.



Уровень просрочки в розничном портфеле, медианный для всех банков, в течение августа вырос на 0,1 п. п. и составил 5,5%. Это совершенно незначительные показатели. Однако если принять во внимание, что действующие задачи значительно размывают объем просрочек, эти показатели дают отрицательную окраску развитию платежной дисциплины заемщиков.



Среди кредитных организаций, которые активно используют розничное фондирование, свыше 54% почувствовали его отток в последний месяц лета. Аналитики это связывают в том числе с тем, что средний уровень долговой нагрузки населения вырос, а вот нормы сбережения при условии роста инфляции уменьшились.



Что касается ситуации корпоративного фондирования, то она куда более жизнеутверждающая: прирост ресурсов в августе отмечался у 58,2% кредитных организацией, а совокупный объем средств предприятий, которые оказались привлечены банковским сектором, увеличился на 1,2% за тот же период. Всего же с начала года этот показатель вырос на 20,1%. Одновременно концентрация корпоративного фондирования для лидирующих в этом секторе десяти банков за 8 месяцев текущего года выросла на 3,2%, достигнув отметки 79,5%.