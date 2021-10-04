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04.10.2021

В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом на вторичном рынке выросли на 6,5% за год

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Свердловской области за III квартал 2021 года уровень продаж автомобилей с пробегом на вторичном рынке вырос на 9,2% относительно прошлого квартала и на 6,5% — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

В среднем такая машина в III квартале стоила 350 тыс. руб., что на 6,1% дороже, чем в предыдущем квартале и на 20,7% — в годовой динамике. Самыми популярными моделями транспорта с пробегом на Среднем Урале стали «ВАЗ» (средняя цена — 115 тыс. руб.), Toyota (695 тыс. руб.) и Hyundai (530 тыс. руб.).

Рост цен и продаж на подобные автомобили наблюдается по всей России — за год рост продаж составил 3%, за квартал — 7,1%. В среднем машины также продаются за 350 тыс. руб., что на 16,7% больше прошлогоднего показателя и на 3,9% — квартального.

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