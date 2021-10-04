В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом на вторичном рынке выросли на 6,5% за год

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Свердловской области за III квартал 2021 года уровень продаж автомобилей с пробегом на вторичном рынке вырос на 9,2% относительно прошлого квартала и на 6,5% — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».
В среднем такая машина в III квартале стоила 350 тыс. руб., что на 6,1% дороже, чем в предыдущем квартале и на 20,7% — в годовой динамике. Самыми популярными моделями транспорта с пробегом на Среднем Урале стали «ВАЗ» (средняя цена — 115 тыс. руб.), Toyota (695 тыс. руб.) и Hyundai (530 тыс. руб.).
Рост цен и продаж на подобные автомобили наблюдается по всей России — за год рост продаж составил 3%, за квартал — 7,1%. В среднем машины также продаются за 350 тыс. руб., что на 16,7% больше прошлогоднего показателя и на 3,9% — квартального.
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В январе-августе 2021 года спрос (количество запросов контактов продавца) на ...01.09.2021 В Свердловской области продажи подержанных электромобилей за год выросли на 191%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. Во II квартале 2021 года в Свердловской области на вторичном рынке было продано на 191% ...30.11.2020 Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Свердловской области увеличились на 31%
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Свердловской области в III квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей ...10.07.2015 Спрос на автомобили с пробегом во II квартале 2015 года в Уральском регионе упал на 12%
За последние три месяца этого года спрос на подержанные автомобили в Уральском регионе упал на 12%. Об этом говорится в ...10.07.2015 Avito: во II квартале 2015 года спрос на автомобили с пробегом в Уральском регионе упал на 12%
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2015. За последние три месяца этого года спрос на подержанные автомобили в Уральском регионе ...