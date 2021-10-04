В Свердловской области продажи автомобилей с пробегом на вторичном рынке выросли на 6,5% за год

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В январе-августе 2021 года спрос (количество запросов контактов продавца) на ...

На вторичном рынке Екатеринбурга вырос спрос на автомобили младше пяти лет

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. Во II квартале 2021 года в Свердловской области на вторичном рынке было продано на 191% ...

В Свердловской области продажи подержанных электромобилей за год выросли на 191%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. В Свердловской области в III квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей ...

Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Свердловской области увеличились на 31%

Спрос на автомобили с пробегом во II квартале 2015 года в Уральском регионе упал на 12%

За последние три месяца этого года спрос на подержанные автомобили в Уральском регионе упал на 12%. Об этом говорится в ...