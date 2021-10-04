В Челябинской области расследуют причины схода с рельсов вагонов с углем

УрБК, Челябинск, 04.10.2021. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, днем 2 октября на станции Кропачево (Челябинская область) с рельсов сошли пять железнодорожных вагонов.
Вагоны грузового поезда 2339, груженные углем, сошли с рельсов при невыясненных пока обстоятельствах. По информации, имеющейся на данный момент, пострадавших в результате инцидента нет. Груз также не пострадал. Движение в районе станции осуществляется без задержек.
Следственная группа Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.
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