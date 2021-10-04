Житель Пышминского района обвиняется в нескольких эпизодах покушения на сбыт фальшивых купюр

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Жителю Пышминского района предъявлено обвинение в нескольких эпизодах фальшивомонетничества. Уголовное дело направлено в суд Октябрьского района города Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, мужчина 2000 года рождения в мае 2021 года через интернет приобрел шесть фальшивых билетов Центрального банка России номиналом 5 тыс. руб. каждый. Получив их посредством почтового отправления, он сбыл фальшивые купюры в торговых точках нескольких малых населенных пунктов Свердловской области, получив при этом материальную выгоду.
Затем мужчина приобрел еще семь поддельных купюр, сбыл их и заказал новую поставку. Во время получения третьей посылки с фальшивыми билетами Банка России мужчину с поличным задержали сотрудники полиции.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации», а также части 3 статьи 30 и части 1 статьи 186 УК РФ «Покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации». Свою вину обвиняемый признал полностью.
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