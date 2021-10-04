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04.10.2021

ММК занял 19-е место в рейтинге самых крупных частных компаний России по версии Forbes

УрБК, Магнитогорск, 04.10.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) занял 19-е место в рейтинге 200 самых крупных частных компаний России по версии российского издания Forbes.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых крупных частных компаний в России по итогам работы в 2020 году. В этом списке представлены компании, капитал которых контролируют частные лица (более 50%). Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка за предыдущий год. ММК по объему выручки в 2020 году занял в рейтинге 19-е место, сохранив представительство в топ-20 крупнейших частных компаний.

«ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей премиальной продукции. В прошлом году Группой ММК произведено 11,6 млн т стали и реализовано 10,8 млн т металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2020 год составила 6 млрд 395 млн долл. США, EBITDA — 1 млрд 492 млн долл. США.

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