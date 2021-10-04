Идеи на финишной прямой

Финалисты конкурса концепций благоустройства набережной Городского пруда Екатеринбурга подготовили итоговые версии своих работ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Свои идеи участники представят уже 5 октября на площадке строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Всего будет презентовано пять работ: от консорциума S&P + Novascape, архитектурного бюро Semrеn & Mаnsson, проектного бюро APEX, ГАУ «Институт Генплана Москвы» и открытого консорциума, в который входят АБ «Плотинка», АБ R1, АБ FISH studio.



Работа над благоустройством набережной реки Исеть началась еще в июне. В середине месяца глава города Алексей Орлов проинспектировал берег водоема от Плотинки до Центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского. Позже, 24 июня, на первом заседании совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга («Совет неравнодушных») он поднял вопрос о необходимости создания единой концепции благоустройства берегов Городского пруда и превращении их в единый пешеходный маршрут.



Градоначальник отмечал, что на сегодняшний день есть реализованные и запроектированные варианты благоустройства набережной. Но они логически не связаны друг с другом. Основная задача будущей концепции — соединить разорванные куски, создав единую и понятную для горожан зону отдыха.



«Надеюсь, что за шесть-восемь лет сможем реализовать масштабный проект комплексного развития единой набережной. Но каждый проект начинается с идеи. И обсуждать, и советоваться с жителями нужно до начала реализации, а не после, как это часто бывает», — подчеркнул тогда А. Орлов.



Первым шагом к реализации проекта стало объявление конкурса на лучшую концепцию благоустройства набережной реки Исеть. К участию приглашались российские и иностранные дизайнеры и архитекторы. Победителю был обещан приз в 1 млн руб.



«Начнем с главной и центральной ее части — территории в границах улиц Челюскинцев — переулка Красного — Николая Никонова — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина», — писал в своем Instagram глава города, объявляя конкурс.



На первом этапе проходил прием заявок и портфолио участков. В итоге конкурсная комиссия выбрала пятерых финалистов. Отметим, что А. Орлов приглашал стать экспертами в конкурсе некоторых участников первого заседания «Совета неравнодушных».



Параллельно продолжалась работа над уже имеющимся на набережной благоустройством. 5 августа здесь появились новые общественные пространства — сад трав между Свердловским академическим театром драмы и Президентским центром имени Б. Н. Ельцина, открытая спортивная площадка рядом с БЦ «Президент» и яблоневая аллея неподалеку от нее.



Для сада трав ландшафтные архитекторы подобрали более 6 тыс. растений, которые хорошо чувствуют себя в климате Среднего Урала. Дендрологи постарались воссоздать внешний вид настоящего естественного луга. По задумке авторов, аромат местной растительности должен помочь екатеринбуржцам снять стресс, восстановить энергию и отвлечься от быта.



Яблоневую аллею и уличную площадку рядом с Ельцин-центром городу подарила «Гильдия строителей Урала». Представители объединения говорили, что, создавая новый объект, они хотят поддержать идею преображения набережной Исети.



Тем временем конкурс на лучшую концепцию благоустройства выходит на финишную черту. Уже завтра, 5 октября, финалисты «защитят» свои работы. В выборе победителя будет участвовать как компетентное жюри, так и жители Екатеринбурга, которые поделятся своим мнением о концепциях в ходе опроса на официальном портале города.