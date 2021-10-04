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04.10.2021

В Челябинске среднемесячная чистая зарплата в январе-июне 2021 года составила 42 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 04.10.2021. Среднемесячная чистая зарплата в Челябинске в I полугодии 2021 года составила 42 тыс. руб. С этим результатом он занял 52-е место среди 100 российских городов. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Рост средних зарплат в Челябинске в январе-июне 2021 года составил 7,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Больше всего из 100 городов РФ, представленных в рейтинге, заработная плата увеличилась в Сочи (плюс 18,1%), Ханты-Мансийске (плюс 17,1%) и Махачкале (плюс 15,2%). При этом снизилась она только в двух городах — Ангарске (минус 1,8%) и Череповце (минус 4%).

В основе исследования агентства РИА «Рейтинг» лежат материалы Росстата. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе данных за I полугодие 2021 года по крупным и средним предприятиям. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города страны.

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