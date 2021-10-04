В Челябинске среднемесячная чистая зарплата в январе-июне 2021 года составила 42 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 04.10.2021. Среднемесячная чистая зарплата в Челябинске в I полугодии 2021 года составила 42 тыс. руб. С этим результатом он занял 52-е место среди 100 российских городов. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
Рост средних зарплат в Челябинске в январе-июне 2021 года составил 7,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Больше всего из 100 городов РФ, представленных в рейтинге, заработная плата увеличилась в Сочи (плюс 18,1%), Ханты-Мансийске (плюс 17,1%) и Махачкале (плюс 15,2%). При этом снизилась она только в двух городах — Ангарске (минус 1,8%) и Череповце (минус 4%).
В основе исследования агентства РИА «Рейтинг» лежат материалы Росстата. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе данных за I полугодие 2021 года по крупным и средним предприятиям. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города страны.
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Среднемесячная чистая зарплата в Екатеринбурге в I полугодии 2021 года составила 53,4 ...21.05.2021 Средняя цена комнат в Челябинске с начала года выросла на 4,2%
УрБК, Челябинск, 21.05.2021. Средняя цена комнаты в Челябинске с начала года выросла на 4,2%, до 544 тыс. 601 руб. Об ...05.03.2021 В Свердловской области средний размер выданных в январе микрозаймов вырос на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в январе 2021 года микрозаймов составил ...05.10.2020 Среднемесячная чистая зарплата в Екатеринбурге в I полугодии составила 48,6 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2020. В I полугодии текущего года среднемесячная чистая (за вычетом НДФЛ) зарплата в ...05.10.2020 Среднемесячная чистая зарплата в Челябинске в I полугодии составила 39,1 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 05.10.2020. В I полугодии текущего года среднемесячная чистая (за вычетом НДФЛ) зарплата в Челябинске ...