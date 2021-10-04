Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 10,8%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. По состоянию на 27 сентября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 87 тыс. 641 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последнюю неделю показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 2,7%, с начала года — на 10,8%.
По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.
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