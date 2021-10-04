УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
04.10.2021

Исследование сайта HeadHunter выявило рост спроса на врачей в Свердловской области на 62%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Крупнейший российский сайт по поиску работы hh.ru подготовил новое исследование изменения спроса на лечащих врачей и уровня их зарплат в Свердловской области.

По информации Службы исследований HeadHunter, за девять месяцев текущего года на Среднем Урале появилось свыше 4,7 тыс. вакансий врачей. Причем больше половины из них, 55%, — в Екатеринбурге. Из общего количества вакансий 58% подойдут врачам, не имеющим опыта работы. В 26% потребуется стаж от одного года до трех лет, а 16% вакансий подойдут только тем соискателям, у кого имеется опыт работы более трех лет.

С 2016 года количество вакансий врачей на Среднем Урале выросло на 62%, а средний уровень предполагаемой оплаты труда — с 31 тыс. 330 руб. в 2016 году до 54 тыс. 269 руб. в 2021 году, или на 73%. Самые высокие зарплаты предлагают хирургам — 75 тыс. 190 руб. в среднем за период с января по сентябрь 2021 года. За ними по уровню оплаты следуют стоматологи — им обещают в среднем 69 тыс. 779 руб., а анестезиологам — 64 тыс. 351 руб., они замыкают тройку.

Самые низкие зарплаты в среднем у онкологов — 44 тыс. 365 руб., педиатров — 43 тыс. 535 руб. и эндокринологов — 42 тыс. 140 руб.

За пять лет спрос больше всего вырос на косметологов — на 587%, анестезиологов — на 329%, также в топе находятся ревматологи с ростом спроса на 300%, стоматологи — 291% и неврологи с 233%. Меньше всего спрос увеличился на наркологов — на 53%, гинекологов — на 35% и инфекционистов — на 30%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.09.2021 В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около ...

25.05.2021 На Среднем Урале количество вакансий для пожарных за год выросло в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. В Свердловской области количество вакансий для городских и лесных пожарных за год ...

09.02.2021 Число открытых вакансий на Среднем Урале в январе выросло на 28%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В январе 2021 года в Свердловской области количество открытых вакансий выросло на 28% ...

10.08.2017 За год количество вакансий для строителей на Среднем Урале выросло на 19%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. За год в Свердловской области количество вакансий в сфере строительства выросло на 19%. ...

20.06.2017 HeadHunter зафиксировал сильнейший дефицит врачей в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. В Свердловской области 7% вакансий местных работодателей посвящены поиску работников в ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса17.09.2021Михаил Мальцев об итогах летнего туристического сезона09.09.2021ЦБ в пятый раз подряд повысит ключевую ставку
Архив новостей
Октябрь 2021 (102)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18