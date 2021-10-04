Исследование сайта HeadHunter выявило рост спроса на врачей в Свердловской области на 62%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Крупнейший российский сайт по поиску работы hh.ru подготовил новое исследование изменения спроса на лечащих врачей и уровня их зарплат в Свердловской области.
По информации Службы исследований HeadHunter, за девять месяцев текущего года на Среднем Урале появилось свыше 4,7 тыс. вакансий врачей. Причем больше половины из них, 55%, — в Екатеринбурге. Из общего количества вакансий 58% подойдут врачам, не имеющим опыта работы. В 26% потребуется стаж от одного года до трех лет, а 16% вакансий подойдут только тем соискателям, у кого имеется опыт работы более трех лет.
С 2016 года количество вакансий врачей на Среднем Урале выросло на 62%, а средний уровень предполагаемой оплаты труда — с 31 тыс. 330 руб. в 2016 году до 54 тыс. 269 руб. в 2021 году, или на 73%. Самые высокие зарплаты предлагают хирургам — 75 тыс. 190 руб. в среднем за период с января по сентябрь 2021 года. За ними по уровню оплаты следуют стоматологи — им обещают в среднем 69 тыс. 779 руб., а анестезиологам — 64 тыс. 351 руб., они замыкают тройку.
Самые низкие зарплаты в среднем у онкологов — 44 тыс. 365 руб., педиатров — 43 тыс. 535 руб. и эндокринологов — 42 тыс. 140 руб.
За пять лет спрос больше всего вырос на косметологов — на 587%, анестезиологов — на 329%, также в топе находятся ревматологи с ростом спроса на 300%, стоматологи — 291% и неврологи с 233%. Меньше всего спрос увеличился на наркологов — на 53%, гинекологов — на 35% и инфекционистов — на 30%.
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