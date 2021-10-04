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04.10.2021

В Екатеринбурге «Почта Банк» оштрафовали на 130 тыс. рублей за навязывание услуг

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В Екатеринбурге АО «Почта Банк» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 130 тыс. руб. за навязывание дополнительных услуг клиентке и включение в договор условий, нарушающих права потребителей.

Как сообщает пресс-служба свердловского Роспотребнадзора, женщина обратилась в АО «Почта Банк» с просьбой о выдаче кредита на покупку товаров. При его оформлении ей навязали допуслугу «Налоговый помощник/лайт 2000» стоимостью 2 тыс. руб.

В ходе расследования выяснилось, что несколько положений документов не соответствует законодательству в сфере защиты прав потребителей. Помимо этого, банк ввел клиентку в заблуждение относительно потребительских свойств финансовой услуги, полной стоимости кредита и дополнительной услуги, предлагаемой при кредитовании.

В отношении АО «Почта Банк» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.7, части 2 статьи 14.8 КоАП РФ. Организацию оштрафовали на 130 тыс. руб.

Банк пытался оспорить это решение в двух судах, но они оба оставили его без изменения.

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