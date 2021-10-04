В Челябинской области по программе «Семейная ипотека» выдали кредиты на 2,2 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 04.10.2021. На 25 сентября в Челябинской области в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» выдали 1 тыс. 051 кредит на общую сумму 2 млрд 193 млн руб., говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



По числу выданных кредитов регион занимает 13 место в России.



Напомним, что 4 июня президент РФ Владимир Путин анонсировал изменения в программе «Семейная ипотека», ставка по которой составляет до 6% годовых. Он рассказал, что эту меру господдержки распространят на семьи даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Ранее она была доступна семьям, в которых родился второй и последующие дети.