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04.10.2021

Четверо жителей Нижнего Тагила получили условные сроки за незаконную организацию азартных игр

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Четверо жителей Нижнего Тагила приговорены к условным срокам от 2 до 3 лет и штрафам от 200 до 400 тыс. руб. за незаконную организацию азартных игр. Они действовали в период с октября 2015 по сентябрь 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, двое обвиняемых искали помещения для установки игрового оборудования и заключали договоры аренды на имена двух юрлиц и одного ИП, не знавших о преступной деятельности тагильчан. В контрактах они указывали, что помещение будет использоваться для установки биржевых и консультационных терминалов, а также автоматов для продажи лотерейных билетов.

Двое их сообщников обслуживали игровые автоматы и выдавали выигрыши в случае неисправности оборудования или нехватки в нем средств.

При этом установлено, что у участников преступной группы была возможность контролировать ход игры. Они получали данные об игровых сессиях, наполненности автоматов, настраивали шансы выигрыша, дистанционно отключали или включали аппаратуру.

В итоге их деятельность была пресечена, все четверо осуждены по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет», и средств связи, совершенные организованной группой».

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