В Екатеринбурге среднемесячная чистая зарплата в I полугодии выросла на 10%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Среднемесячная чистая зарплата в Екатеринбурге в I полугодии 2021 года составила 53,4 тыс. руб., что на 10% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
С этим результатом Екатеринбурга занял 20-е место среди 100 российских городов. На верхних строчках по размеру средних зарплат расположились Анадырь (129,2 тыс. руб.), Москва (113,6 тыс. руб.) и Салехард (106,4 тыс. руб.). На нижних — Элиста (31,7 тыс. руб.), Нальчик (31,6 тыс. руб.) и Владикавказ (31,2 тыс. руб.).
В основе исследования агентства РИА «Рейтинг» лежат материалы Росстата. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе данных за I полугодие 2021 года по крупным и средним предприятиям. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов Федерации, а также другие крупнейшие города страны.
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