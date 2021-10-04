Жителей Екатеринбурга обвиняют в хищении у Фонда развития инноваций и СОФПП почти 59 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. Двоих жителей Екатеринбурга обвиняют в хищении средств у ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд развития инноваций) и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемые принимали участие в торгах, проводимых Фондом развития инноваций и СОФПП, на право заключения госконтрактов на выполнение различного вида работ. В случае победы в конкурсах злоумышленники обеспечивали изготовление заведомо ложных, не соответствующих действительности документов о понесенных затратах.



В результате у Фонда развития инноваций и СОФПП были похищены средства на общую сумму 58,9 млн руб.



Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.