В Свердловской области в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» выдали 1,8 тыс. кредитов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. На 25 сентября в Свердловской области в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» выдали 1 тыс. 846 кредитов на общую сумму 5 млрд 247 млн руб., говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
По числу выданных кредитов регион занимает седьмое место в России, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Тюменской области и Татарстану.
Напомним, что в конце лета глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении госпрограммы «Семейная ипотека» до 31 декабря 2023 года.
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