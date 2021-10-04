УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
04.10.2021

Мошенники убедили пенсионерку из Нижнего Тагила передать им почти 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В полицию Нижнего Тагила обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Те несколько дней «обрабатывали» ее и в итоге убедили перевести на «безопасные» счета 1,43 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Поначалу женщине поступали сообщения о том, что якобы с ее карты совершаются подозрительные операции. Тагильчанка слышала о подобных мошеннических схемах и игнорировала звонки. Однако в какой-то момент ей позвонили с московского номера и сказали, что в столице обнаружен гражданин, который пытается оформить кредиты на ее имя по доверенности владелицы счета. Услышав подтверждение, что таких документов пенсионерка не давала, звонивший пообещал передать информацию в тагильскую полицию, сказав, что с ней свяжутся из центрального банка.

«Позже ей позвонили с номера дежурной части полиции Нижнего Тагила, рекомендуя в целях сохранения денежных средств и оказания содействия правоохранителям в задержании злоумышленников следовать всем инструкциям представителя банка. После местного звонка, по словам заявительницы, ее сомнения начали таять», — говорится в сообщении.

Тагильчанка хотела сама перезвонить в дежурную часть полиции, чтобы убедиться в подлинности происходящего. Но до того, как она дозвонилась, с ней связался человек, представившийся банковским работником. Он убедил пенсионерку снять деньги со всех карт и направить на «единый лицевой счет», что она и сделала — обналичила 200 тыс. руб. и перевела в ближайшем магазине сотовой связи.

На следующий день тот же звонивший связался с потерпевшей и сказал, что на ее имя оформлена заявка на кредит в 1,23 млн руб. «Спасти» их он предлагал самостоятельно, сняв эти деньги, иначе они будут потеряны. При этом злоумышленник постоянно пугал женщину тем, что в банках как раз работают мошенники, а многие полицейские являются «оборотнями в погонах». Поэтому тагильчанка оформила заем на указанную сумму и перевела на продиктованные мужчиной счета.

Позже она решила убедиться, что с ней имели дело настоящие сотрудники правоохранительных органов и банка, поэтому обратилась в дежурную часть полицейского управления. Там пенсионерке объяснили, что она стала жертвой мошенников.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.09.2021 Пенсионерка из Нижнего Тагила взяла деньги в долг и перевела мошенникам 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. Мошенники в течение недели убеждали 62-летнюю жительницу Нижнего Тагила перевести 4,5 ...

23.08.2021 Пенсионерка из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 819 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. Жительница Кировского района Екатеринбурга обратилась в полицию, рассказав, что стала ...

06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...

07.04.2021 Профессор уральского вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам 1,3 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала профессор одного из ...

16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса17.09.2021Михаил Мальцев об итогах летнего туристического сезона09.09.2021ЦБ в пятый раз подряд повысит ключевую ставку
Архив новостей
Октябрь 2021 (102)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18