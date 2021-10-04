Мошенники убедили пенсионерку из Нижнего Тагила передать им почти 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2021. В полицию Нижнего Тагила обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Те несколько дней «обрабатывали» ее и в итоге убедили перевести на «безопасные» счета 1,43 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Поначалу женщине поступали сообщения о том, что якобы с ее карты совершаются подозрительные операции. Тагильчанка слышала о подобных мошеннических схемах и игнорировала звонки. Однако в какой-то момент ей позвонили с московского номера и сказали, что в столице обнаружен гражданин, который пытается оформить кредиты на ее имя по доверенности владелицы счета. Услышав подтверждение, что таких документов пенсионерка не давала, звонивший пообещал передать информацию в тагильскую полицию, сказав, что с ней свяжутся из центрального банка.



«Позже ей позвонили с номера дежурной части полиции Нижнего Тагила, рекомендуя в целях сохранения денежных средств и оказания содействия правоохранителям в задержании злоумышленников следовать всем инструкциям представителя банка. После местного звонка, по словам заявительницы, ее сомнения начали таять», — говорится в сообщении.



Тагильчанка хотела сама перезвонить в дежурную часть полиции, чтобы убедиться в подлинности происходящего. Но до того, как она дозвонилась, с ней связался человек, представившийся банковским работником. Он убедил пенсионерку снять деньги со всех карт и направить на «единый лицевой счет», что она и сделала — обналичила 200 тыс. руб. и перевела в ближайшем магазине сотовой связи.



На следующий день тот же звонивший связался с потерпевшей и сказал, что на ее имя оформлена заявка на кредит в 1,23 млн руб. «Спасти» их он предлагал самостоятельно, сняв эти деньги, иначе они будут потеряны. При этом злоумышленник постоянно пугал женщину тем, что в банках как раз работают мошенники, а многие полицейские являются «оборотнями в погонах». Поэтому тагильчанка оформила заем на указанную сумму и перевела на продиктованные мужчиной счета.



Позже она решила убедиться, что с ней имели дело настоящие сотрудники правоохранительных органов и банка, поэтому обратилась в дежурную часть полицейского управления. Там пенсионерке объяснили, что она стала жертвой мошенников.