Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 119 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. По состоянию на 1 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. 463 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 30 сентября число безработных составляло 26 тыс. 582 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 119 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,26%.

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