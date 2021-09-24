Преподаватель из Екатеринбурга перечислила телефонным мошенникам более 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Телефонные мошенники обманным путем выманили у 70-летней жительницы Екатеринбурга, профессора уральского вуза, более 2,6 млн руб. Они убедили ее перевести деньги на «защищенные» счета, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Все началось со звонка мужчины, который представился банковским сотрудником. Он утверждал, что на ее имя по поддельной доверенности оформлен кредит. Звонивший говорил, что для спасения денег и аннулирования займов требуется снять имеющиеся на счету средства, а также оформить кредиты на аналогичные суммы. Все эти деньги мужчина велел перевести на «защищенные» счета. Причем после этого потерпевшей позвонил еще один человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который подтвердил сказанное ранее.



Преподаватель послушалась, сняла свои сбережения в размере 485 тыс. руб. и оформила кредиты в нескольких крупных банках. В итоге она перевела мошенникам 2 млн 685 тыс. руб.



В полиции профессор рассказала, что слышала о подобных мошеннических схемах. Но из-за психологического давления со стороны звонивших не могла мыслить рационально.