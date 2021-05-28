Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 01.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 25,73 коп., до 72,92 руб., курс евро — на 15,27 коп., до 84,45 руб.