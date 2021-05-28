Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 01.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 25,73 коп., до 72,92 руб., курс евро — на 15,27 коп., до 84,45 руб.
УрБК, Москва, 28.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2021 года. Курс долл. США ...13.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 9 коп.
УрБК, Москва, 13.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 мая 2021 года. Курс долл. США ...11.05.2021 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2021 года. Курс долл. США ...30.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США ...29.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 29.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2021 года. Курс долл. ...