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Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 15 коп.

УрБК, Москва, 01.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 25,73 коп., до 72,92 руб., курс евро — на 15,27 коп., до 84,45 руб.

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