Администрация Екатеринбурга увеличила площадь городских лесов

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Администрация Екатеринбурга включила в перечень городских лесов территорию в районе поселка Верхнемакарово и земельный участок по Чусовскому тракту.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующие изменения внесли в Правила землепользования и застройки уральской столицы.
Отметим, что в настоящее время общая площадь лесных насаждений в границах Екатеринбурга превышает 52 тыс. гектаров.
Ранее глава города Алексей Орлов неоднократно заявлял, что озеленение территорий — одна из приоритетных задач администрации муниципалитета.
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