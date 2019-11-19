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Администрация Екатеринбурга увеличила площадь городских лесов

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Администрация Екатеринбурга включила в перечень городских лесов территорию в районе поселка Верхнемакарово и земельный участок по Чусовскому тракту.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующие изменения внесли в Правила землепользования и застройки уральской столицы.

Отметим, что в настоящее время общая площадь лесных насаждений в границах Екатеринбурга превышает 52 тыс. гектаров.

Ранее глава города Алексей Орлов неоднократно заявлял, что озеленение территорий — одна из приоритетных задач администрации муниципалитета.

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