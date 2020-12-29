Зампред правительства РФ Татьяна Голикова пообещала не объявлять локдаун в стране из-за ситуации с COVID-19

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране не будет нового локдауна из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.
«Локдаун объявлять не будем», — цитирует ее РИА «Новости».
При этом замглавы кабинета министров отметила, что страна в достаточной степени обеспечена вакциной от коронавируса, чтобы провести эффективную прививочную кампанию.
Отметим, что в России уже четыре дня подряд обновляется антирекорд по смертности от COVID-19. По Свердловской области он был побит вчера, 30 сентября.
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