Зампред правительства РФ Татьяна Голикова пообещала не объявлять локдаун в стране из-за ситуации с COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране не будет нового локдауна из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.



«Локдаун объявлять не будем», — цитирует ее РИА «Новости».



При этом замглавы кабинета министров отметила, что страна в достаточной степени обеспечена вакциной от коронавируса, чтобы провести эффективную прививочную кампанию.



Отметим, что в России уже четыре дня подряд обновляется антирекорд по смертности от COVID-19. По Свердловской области он был побит вчера, 30 сентября.