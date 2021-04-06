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Зампред правительства РФ Татьяна Голикова пообещала не объявлять локдаун в стране из-за ситуации с COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране не будет нового локдауна из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«Локдаун объявлять не будем», — цитирует ее РИА «Новости».

При этом замглавы кабинета министров отметила, что страна в достаточной степени обеспечена вакциной от коронавируса, чтобы провести эффективную прививочную кампанию.

Отметим, что в России уже четыре дня подряд обновляется антирекорд по смертности от COVID-19. По Свердловской области он был побит вчера, 30 сентября.

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