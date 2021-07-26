На реализацию экологической стратегии в дивизионе «Урал» ЕВРАЗ направит 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Руководитель дивизиона «Урал», вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов на Межрегиональном онлайн-марафоне «Экосистема. Комплексный подход к вопросам экологии» рассказал, что в соответствии с экологической стратегией ЕВРАЗа, запланированной до 2030 года, на реализацию природоохранных мероприятий и внедрение экологичных технологий предприятие потратит около 15 млрд руб.
По информации регионального центра корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, более 2 млрд руб. ЕВРАЗ направляет ежегодно на природоохранные мероприятия на Урале. До 2024 года на реализацию экологических мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» ЕВРАЗ НТМК инвестирует еще 3,4 млрд руб.
В 2020 году запуск модернизированной домны № 6 и остановка выработавшей ресурс доменной печи № 5 обошлись предприятию в 2,3 млрд руб. Это позволит снизить количество выбросов в атмосферу на 235 т ежегодно.
Реализация проекта производилась в соответствии с федеральной программой «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Если учесть, что ранее была введена в эксплуатацию домна № 7, теперь ЕВРАЗ НТМК обладает самым чистым доменным производством в стране.
При участии сотрудников межрегионального отделения Росприроднадзора в сентябре 2021 года на ЕВРАЗ НТМК была запущена новая аспирационная установка миксерного отделения конвертерного цеха. Еще раньше на предприятии были введены в эксплуатацию воздухоочистительные установки в фасонно-литейном и колесобандажном цехах, на участке шлакообразующих смесей управления подготовки производства, а также в цехах коксохима. Все вместе это приведет к снижению выбросов пыли от производств на 35 т ежегодно.
На предприятиях ЕВРАЗа также уделяется особое внимание системе водопользования. Специалисты своевременно заменяют фильтры на спусках сточных вод в прудки-осветлители. Ежегодно выполняется зарыбление местных водоемов мальками рыб-мелиораторов.
В рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году ЕВРАЗ планирует вывести из эксплуатации градирню конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве, что приведет к снижению выбросов на 175 т.
Всего за период с 1991 года ЕВРАЗ НТМК снизил загрязняющие выбросы в атмосферу в 4,4 раза. Сегодня выбросы предприятия на 24,2% ниже установленного для комбината норматива предельно-допустимых выбросов.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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