«Шабровский карьер» закрыл задолженность по налогам на сумму более 2,2 млн рублей после требования прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Чкаловская прокуратура города Екатеринбурга при проведении проверки соблюдения законодательства о природопользовании при разработке недр и добыче полезных ископаемых выявила в деятельности ООО «Шабровский карьер» серьезные нарушения по уплате налогов. Сумма задолженности предприятия перед бюджетом составила более 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. На данный момент все нарушения устранены.
В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры Чкаловского района города Екатеринбурга установили, что организация-недропользователь «Шабровский карьер» реализует работы по геологическому изучению, разведке и добыче серпентинитов Северо-Шабровского участка на основании лицензии, выданной министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области сроком до 2033 года. Участок земли для проведения данных работ организация арендует на основании договора с департаментом лесного хозяйства Свердловской области.
На основании предписаний статьи 45 НК РФ плательщик налогов обязуется сам производить своевременную уплату необходимых налогов, если в законодательстве не предусмотрено иное.
В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 22 закона «О недрах», организация-недропользователь должна самостоятельно обеспечивать выполнение условий, прописанных в лицензии, и должным образом вносить платежи за пользование недрами.
Однако прокурорская проверка выявила задолженность по налогам ООО «Шабровский карьер» в размере более чем 2,2 млн руб. Руководителю компании было вынесено представление с требованием ликвидировать задолженность. Требования прокуратуры предприятие исполнило полностью в установленные законом сроки.
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