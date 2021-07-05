В Екатеринбурге стартовала туристическая выставка Expotravel-2021

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. В Екатеринбурге начала работу двухдневная международная туристская выставка Expotravel-2021. Торжественное открытие и первые мероприятия прошли в Ельцин-центре.
На цокольном этаже центра расположились стенды, принадлежащие соседним странам и регионам, профильным организациям и учебным заведениям. Организаторы стендов рассказывают посетителям о том, почему необходимо побывать в их краях, выдают буклеты, а некоторые выставили «пробники» своих местных блюд.
В залах будут проходить презентации, доклады и круглые столы. Например, одним из первых в ходе выставки прозвучал рассказ об изменениях в федеральном законе о туризме. Круглые столы пройдут по развитию промышленного и активного видов туризма. Представители иностранных государств расскажут о перспективах международного туризма и сотрудничества в этой сфере.
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