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Сегодня, 12:05

В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год

Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. Данное решение приняло правительство РФ при составлении проекта федерального бюджета на указанные годы, сообщает «Коммерсантъ».

В соответствии с документом, в 2022 году в среднем тарифы энергетических организаций на подачу электроэнергии всем видам потребителей кроме населения увеличатся на 3,8%. Но в плановый период максимальная индексация тарифов составит 3%.

Отметим, что в апреле Минэкономики говорило о возможной индексации тарифов на электричество для граждан примерно на 5%.

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