Сотрудники HR-служб ММК перенимают опыт Сколково

УрБК, Магнитогорск, 01.10.2021. Руководители и рядовые сотрудники службы HR «Магнитогорского металлургического комбината» повысили свою квалификацию на установочной сессии «Молодежная политика в корпоративной культуре возможностей», прошедшей в корпоративном учебном центре «Персонал». В качестве ведущего сессии был приглашен Борис Маркович Островский, профессор практики Московской школы управления Сколково, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Один из важных приоритетов в развитии ММК — постоянное повышение квалификации работников всех уровней. Для этого в компании широко распространена практика вовлеченности сотрудников в жизнь предприятия, внедрение инноваций и формирование прогрессивной культурной среды. Поэтому «Молодежная политика в корпоративной культуре возможностей» стала результирующим мероприятием в серии событий, направленных на развитие навыков управления вовлеченностью персонала посредством корпоративной культуры.
Главной целью сессии стало создание методических рекомендаций и разработка принципов молодежной политики в составе корпоративной культуры. Мероприятие длилось четыре дня, в течение которых сотрудники ММК организовывали дискуссии, писали эссе, прорабатывали в группах задачи и определяли проблемные зоны в разных направлениях. Специалисты за время сессии также подготовили ряд организационных предложений и нашли новые инструменты для реализации молодежной политики в компании. По итогам работы каждая группа подготовила презентацию.
Организаторы сессии отмечают, что участникам удалось найти новые способы развития «веера возможностей» и «карьерных траекторий» для преодоления «карьерных барьеров», для уточнения стратегической карты компетенций, для поиска новых технологий развития персонала.
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