Средний срок выданных автокредитов в Челябинской области составляет 4,67 года

УрБК, Челябинск, 01.10.2021. Средний срок выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 4,67 года. Это на 16,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (4,01 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране средний срок автокредитов за год вырос на 16,9%, до 4,56 года.
Самую сильную динамику продемонстрировали Воронежская область (плюс 19,7%), ХМАО (плюс 19,5%) и Оренбургская область (плюс 19,3%). Наиболее слабую — Ростовская, Тверская (плюс 15,5%) и Тульская (плюс 15,6%) области.
УрБК, Челябинск, 24.05.2021. Средний размер выданных в Челябинской области потребительских кредитов в апреле составил ...04.05.2021 Средний размер выданных в марте автокредитов в Свердловской области вырос на 16%
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. В Свердловской области средний размер выданных в марте этого года автокредитов составил ...29.03.2021 Средний размер выданных в феврале автокредитов в Свердловской области вырос на 16%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в феврале этого года автокредитов ...03.03.2021 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе вырос на 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в январе 2021 года автокредитов (на ...20.02.2021 Жители Челябинской области в январе оформили 1,8 тыс. автокредитов
УрБК, Челябинск, 20.02.2021. В Челябинский области в январе 2021 года было выдано 1,8 тыс. автокредитов. Это на 13% ...