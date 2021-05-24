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Средний срок выданных автокредитов в Челябинской области составляет 4,67 года

УрБК, Челябинск, 01.10.2021. Средний срок выданных автокредитов в Челябинской области в августе составил 4,67 года. Это на 16,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года (4,01 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний срок автокредитов за год вырос на 16,9%, до 4,56 года.

Самую сильную динамику продемонстрировали Воронежская область (плюс 19,7%), ХМАО (плюс 19,5%) и Оренбургская область (плюс 19,3%). Наиболее слабую — Ростовская, Тверская (плюс 15,5%) и Тульская (плюс 15,6%) области.

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