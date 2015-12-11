Арбитражный суд рассмотрит заявление о банкротстве компании «Полевская ферма»

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Заявление о банкротстве ООО «Полевская ферма» в Арбитражный суд Свердловской области подал Сбербанк. Долг фермерского хозяйства перед банком составляет 23,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражного суда 30 сентября. Производство по заявлению пока не началось.



Как отмечает «Коммерсантъ», в соответствии с решением Полевского суда, 23 сентября в отношении ООО «Полевская ферма» уже начато исполнительное производство на такую же сумму по причине невыплаченного кредита. Ответчиком по делу проходит как само предприятие, так и один из его учредителей Павел Дергачев и ООО СХП «Дергачев и партнеры». На имущество «Полевской фермы» наложен арест по решению этой инстанции.



В Свердловской области ООО «Полевская ферма» считается одним из самых крупных поставщиков полуфабрикатов из мяса крупного рогатого скота и свинины. В месяц предприятие поставляет в торговые сети до 25 т продукции. Предприятию принадлежит также четыре магазина в Свердловской области и свинокомплекс на 3 тыс. голов. Выручка фермы за 2020 год была равна 44,9 млн руб., что на 8,8 млн руб. меньше, чем в 2019 году. При этом чистой прибыли за прошлый год компания получила 10,9 млн руб., задолженность перед предприятием составила 27,5 млн руб., а кредиторская задолженность достигла 39,7 млн к концу 2020 года.



В декабре 2020 года в отношении Светланы Дергачевой, второго учредителя «Полевской фермы», решением суда была инициирована процедура наблюдения в связи с заявлением ООО «Лира-Агро» по причине долга размером 4,1 млн руб. Требования Сбербанка на сумму 23,6 млн руб., обеспеченные залогом, также были включены в реестр должника.