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В Удмуртии специалисты «Россети ФСК ЕЭС» обновили системообразующий центр питания

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Силовое оборудование на подстанции 220 кВ «Ижевск» полностью обновили мастера компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС»). Комплекс работ, бюджет которых составил 231,5 млн руб., стабилизирует электроснабжение потребителей электричества в юго-восточной части Удмуртии. Также эта ветка осуществляет транзит энергии от Ижевских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Воткинской ГЭС в Кировскую область и Пермский край, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.

Электрики установили на подстанции новейший автотрансформатор на 125 МВА вместо старого, который выработал ресурс. В своей работе мастера использовали оборудование российского производителя. Срок службы нового агрегата составляет 30 лет.

Новый автотрансформатор имеет вводы повышенной надежности и полностью автоматизированную систему контроля, с помощью которой в режиме онлайн можно следить за работой оборудования и его техническим состоянием. Энергоэффективная система охлаждения позволит сэкономить электроэнергию для расходования ее на собственные нужды.

Кроме этого, специалисты произвели монтаж новых панелей релейной защиты на базе микропроцессора. Все работы осуществлялись без снижения качества поставки электроэнергии. Теперь общая мощность подстанции 220 кВ «Ижевск» достигает 250 МВА.

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