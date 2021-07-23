УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:10

Число выданных займов «до зарплаты» челябинскими МФО в I полугодии сократилось на 14%

УрБК, Челябинск, 01.10.2021. Микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные на Южном Урале, в I полугодии 2021 года выдали физическим лицам свыше 50 тыс. займов «до зарплаты» на сумму порядка 400 млн руб., сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных займов «до зарплаты» снизилось на 14%, объем — на 7%.

Отметим, что в целом челябинские МФО в январе-июне 2021 года выдали физическим и юридическим лицам более 80 тыс. микрозаймов на сумму более 800 млн руб. Количество за год выросло почти на треть, объем — на 15%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:42 Число пайщиков сельскохозяйственных КПК в Свердловской области за год выросло вдвое

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. На конец I полугодия 2021 года 190 свердловских фермеров являлись пайщиками ...

23.07.2021 На Южном Урале число выданных в июне займов «до зарплаты» снизилось на 1,8%

УрБК, Челябинск, 23.07.2021. В Челябинской области в июне текущего года было выдано 63 тыс. 976 микрозаймов, что на ...

25.02.2021 На Южном Урале число выданных в январе займов «до зарплаты» выросло на 13,2%

УрБК, Челябинск, 25.02.2021. В Челябинской области в январе текущего года было выдано 54 тыс. 885 микрозаймов, что на ...

07.05.2019 Объем выдачи микрозаймов в Свердловской области в 2018 году сократился на 26%

По итогам 2018 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области выдали микрозаймов на общую сумму 1 млрд 307 ...

07.05.2019 Объем выдачи микрозаймов в Свердловской области в 2018 году сократился на 26%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. По итогам 2018 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области выдали ...

Популярные новости
10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам17.09.2021Максим Чиненов: Сейчас налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса
Архив новостей
Октябрь 2021 (33)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18