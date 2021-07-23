Число выданных займов «до зарплаты» челябинскими МФО в I полугодии сократилось на 14%

УрБК, Челябинск, 01.10.2021. Микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные на Южном Урале, в I полугодии 2021 года выдали физическим лицам свыше 50 тыс. займов «до зарплаты» на сумму порядка 400 млн руб., сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных займов «до зарплаты» снизилось на 14%, объем — на 7%.



Отметим, что в целом челябинские МФО в январе-июне 2021 года выдали физическим и юридическим лицам более 80 тыс. микрозаймов на сумму более 800 млн руб. Количество за год выросло почти на треть, объем — на 15%.