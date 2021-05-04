Средний срок выданных автокредитов в Свердловской области за год вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Средний срок выданных автокредитов в Свердловской области в августе составил 4,7 года. Это на 15,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года (4,05 года), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране средний срок автокредитов за год вырос на 16,9%, до 4,56 года.
«В условиях стагнации реальных доходов граждан в период пандемии, увеличенный срок автокредита позволяет заемщикам сократить их ежемесячные расходы по кредитам», — рассказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.
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