На предприятиях ЕВРАЗ КГОК будет расширена система онлайн-мониторинга производственного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. На всех предприятиях ЕВРАЗ КГОК продолжаются мероприятия по оснащению датчиками GPS производственного транспорта. В том числе датчики позиционирования были установлены на технике, работающей в хвостохранилище предприятия, информирует региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
На грейдере, бульдозере и тракторах, обслуживающих хвостохранилище ЕВРАЗ КГОК, теперь также есть приборы, фиксирующие местонахождение транспорта, замеряющие количество топлива в баках и отслеживающие работу двигателей. В режиме онлайн эта информация поступает в единую базу данных, к которой подсоединены все навигаторы.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Такая система позволяет увеличивать эффективность работы машин и улучшать логистику. Благодаря полученным данным специалисты, отвечающие за проект, надеются пересмотреть расчеты расхода топлива с учетом изменений условий эксплуатации техники.
Исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев отмечает, что комбинат идет в ногу со временем и планомерно увеличивает долю использования современных технологий на производстве. И это, как показывают отчеты, положительно сказывается на экономических показателях предприятия. В ближайших планах компании оснастить весь парк производственного транспорта датчиками системы спутникового наблюдения.
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