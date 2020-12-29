Проект бюджета на 2022-2024 годы правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму

УрБК, Москва, 30.09.2021. Проект закона о бюджете РФ на период с 2022 по 2024 год по распоряжению главы российского кабинета министров Михаила Мишустина внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщается на сайте правительства.



При формировании бюджета правительство особое внимание уделило обязательному исполнению социальных обязательств государства перед россиянами, поручений главы государства и задач, поставленных им в ходе посланий Федеральному собранию.



Особенно это касается поддержки семей с детьми, беременных женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, мероприятий по диспансеризации и реализации проектов медицинской реабилитации. Кроме того, в законопроекте заложено 100% финансирование осуществления нацпроектов и достижения национальных целей развития.



Проект бюджета рассчитан на основе прогноза социально-экономического развития с учетом ежегодного трехпроцентного роста экономики в течение трех лет. По прогнозам экспертов, ВВП на 2022 год составит 133,3 трлн руб., в 2023 году достигнет 141,9 трлн руб., а к 2024 году увеличится до 151,5 трлн руб.



Бюджет будет в целом профицитным. В 2022 году доходы будут равны 25,02 трлн руб. при расходах в 23,69 трлн руб., к 2023 году достигнут 25,54 трлн руб. с расходами в 25,24 трлн руб., а в 2024 году составят 25,83 трлн руб. при учете расходов в размере 26,35 трлн руб.



При этом на реализацию нацпроектов в бюджете заложено 2,74 трлн руб. в 2022 году, 2,88 трлн руб. и 2,98 трлн руб. в 2023 и 2024 годах соответственно.