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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 81 человека

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. По состоянию на 30 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. 582 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 29 сентября число безработных составляло 26 тыс. 663 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 81 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,26%.

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