Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 81 человека

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. По состоянию на 30 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. 582 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 29 сентября число безработных составляло 26 тыс. 663 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 81 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,26%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 121 человека

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. По состоянию на 17 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 28 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 422 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 29 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 343 человека

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. По состоянию на 21 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 38 тыс. 240 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 121 человека

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. По состоянию на 2 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 40 тыс. 811 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 644 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. По состоянию на 14 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 51 тыс. 960 ...