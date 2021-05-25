ММК получил награду «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Строительство природоохранных объектов»

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2021. Магнитогорский металлургический комбинат награжден дипломом номинанта Национальной премии в области экологических технологий в 2021 году. Предприятие получило награду «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Строительство природоохранных объектов», сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
В рамках собственной экологической стратегии ПАО «ММК» уже несколько лет успешно снижает свои показатели по загрязнению окружающей среды. Подобные усилия высоко оценили члены комиссии Национальной премии в области экологических технологий.
Коксовая батарея № 12, доменная печь № 11 и множество других объектов через четыре года позволят ММК снизить показатели выбросов парниковых газов до среднемирового уровня. Эксперты планируют, что они составят 1,8 т CO2-эквивалента на тонну стали.
По словам представителя компании Дмитрия Кучумова, проведение экологических мероприятий — одно из главных направлений в работе ММК. На церемонии вручения диплома «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021» он также отметил, что ESG-инициативы — неотъемлемая часть общего плана развития ММК. Поэтому предприятие продолжает уменьшать углеродный след и повышать экологичность производства. В том числе благодарю использованию новейших технологий, усовершенствованию оборудования и созданию новых природоохранных объектов.
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