В Свердловской области 200 тыс. человек впервые заплатят имущественный налог в новом виде

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области примерно 200 тыс. граждан впервые заплатят имущественный налог за жилье, которое ранее было от него освобождено. Об этом рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.



Речь идет о квартирах, которые были построены в 2013 году и позже. У них отсутствует инвентаризационная стоимость жилья. Последние 20 лет она использовалась при расчете соответствующего налога, и жители таких домов не платили налог.



Для владельцев такого жилья введены временные снижающие коэффициенты, которые используются в переходный период до трех лет. Они применяются только в том случае, если в этом году сумма налога больше, чем в прошлом.



Изменение порядка налоговой базы по налогу на имущество физических лиц сказалось на всех налогоплательщиках. Например, есть около 70 тыс. объектов, которым в этом году налоги рассчитаны не будут.



«Есть разные ситуации. В целом можно сказать так, что мы сейчас посчитали, отчетность собрали за 2020 год в целом, насчитали налогов на имущество на 30% меньше, чем в прошлом году. То есть общая сумма исчисленных налогов снизилась. Общее количество плательщиков, которым мы посчитали налог, возросло на 10%. Из чего следует, что на самом деле в среднем для налогоплательщика сумма налога за 2020 год меньше, чем за 2019 год. В целом мы налогов сейчас собираем меньше при переходе на кадастровую стоимость», — объяснил П. Ваняшин.