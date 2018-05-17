«МегаФон» и «ЮэСэМ Телеком» запустили в Узбекистане проект Digital Holding

УрБК, Москва, 30.09.2021. Мобильный оператор «МегаФон» вместе с «ЮэСэМ Телеком» и партнерами из Узбекистана дали старт работе нового совместного предприятия Digital Holding. Руководить проектом будет Владимир Кравченко, прежде возглавлявший Ucell, сообщает пресс-служба ПАО «МегаФон».



Одной из главных задач нового предприятия станет улучшение качества и увеличение доступности телекоммуникационных услуг на территории Республики Узбекистан. Этого планируется достичь с помощью создания цифровой инфраструктуры, соответствующей международным стандартам. А также благодаря использованию новейших технологий хранения и обработки данных.



Уставной капитал Ucell в полном размере внесен в состав нового предприятия. С российской стороны в Digital Holding было вложено 100 млн долл. США. «Диджитал Инвест», «ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» будут владеть 51% новой компании, а 49% будет принадлежать Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.



Телеком-оператор Ucell получит нового руководителя: должность генерального директора будет отдана Андрею Шишковскому, ранее занимавшему пост директора по региональному развитию «МегаФона» в России.