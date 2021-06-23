Почти 18% свердловских безработных имеют высшее образование

На 1 сентября 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 17,6%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.



«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 17,6%, среднее профессиональное образование — 32,8%, среднее общее образование — 19,5%, основное общее образование — 24,6%, не имеющих основного общего образования — 5,5%», — говорится в сообщении.



Напомним, что на 1 января 2021 года доля безработных с высшим образованием на Среднем Урале составляла 12%.