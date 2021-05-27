Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 30.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 9,66 коп., до 72,66 руб., курс евро — на 57,05 коп., до 84,30 руб.