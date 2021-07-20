Число пайщиков сельскохозяйственных КПК в Свердловской области за год выросло вдвое

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. На конец I полугодия 2021 года 190 свердловских фермеров являлись пайщиками сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Это более чем в два раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В январе-июне 2021 года СКПК на Среднем Урале выдали фермерам 150 займов на 88 млн руб. По сравнению с I полугодием прошлого года число кредитов увеличилось в 16 раз, объем — в пять раз.



Совокупный портфель выданных займов СКПК за год вырос на треть, до 105 млн руб. Средняя сумма кредита в настоящее время составляет 590 тыс. руб.