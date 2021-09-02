В Слободо-Туринском районе специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» повысили надежность электроснабжения

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели работы по замене наружных вводов на ряде социально значимых объектов села Куминовское Слободо-Туринского района.
В селе Куминовское энергетики заменили часть электрооборудования на социально значимых объектах и в нескольких домовладениях, сообщает пресс-служба компании.
В 36 строениях энергетики произвели замену участков сети, относящейся к системе подачи электроэнергии непосредственно потребителям. В том числе работы проводились в помещениях административного здания управления сельского поселения, узла связи, фельдшерско-акушерского пункта и поселкового магазина.
При этом специалисты уделили особое внимание особенностям ландшафта поселения. Монтажники для выполнения работ использовали самонесущий изолированный провод, обладающий улучшенными качествами эксплуатации. Такой провод также имеет повышенный уровень безопасности и является самым подходящим решением для использования в сельской местности. Всего мастера смонтировали 925 метров таких сетей.
Всего с начала текущего года на территории данного населенного пункта энергетики заменили около 50 вводов в домовладениях общей длиной более 1 км. Затраты на работы составили более 220 тыс. руб.
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