Почти 18% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. На 1 сентября 2021 года доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 17,6%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.
«В составе безработных граждан доля имеющих высшее профессиональное образование составила 17,6%, среднее профессиональное образование — 32,8%, среднее общее образование — 19,5%, основное общее образование — 24,6%, не имеющих основного общего образования — 5,5%», — говорится в сообщении.
Напомним, что на 1 января 2021 года доля безработных с высшим образованием на Среднем Урале составляла 12%.
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