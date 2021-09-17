В Челябинской области в августе выдали кредиты наличными на 12,3 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 30.09.2021. В августе 2021 года в Челябинской области выдали кредиты наличными на общую сумму 12,3 млрд руб. Это на 31% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.



По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 3%.



В целом по стране в августе выдали кредиты наличными на сумму 612 млрд руб. Это 32% больше уровня аналогичного периода прошлого года. По сравнению с июлем 2021 года показатель увеличился на 5%.



За последний месяц самую сильную динамику показали Ленинградская область (плюс 12%), Санкт-Петербург (плюс 10%) и Краснодарский край (плюс 8%). Наиболее слабую — Якутия (минус 6%), Саратовская область (0%), Пермский край и Татарстан (плюс 1%).