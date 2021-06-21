В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 16,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 16 тыс. 268 человек. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
«Сведения о введении режима неполной занятости для 16 тыс. 268 работников разместили 1 тыс. 284 организации (со среднесписочной численностью работающих 262 тыс. 003 человека), в том числе 338 организаций о введении режима неполной занятости для 6046 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в сообщении.
Сведения о переводе 45 тыс. 247 работников на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий размещены 1 тыс. 130 работодателями.
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