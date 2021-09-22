В Устав Екатеринбурга готовят поправки из-за изменений в федеральном законодательстве

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Поправки в Устав города Екатеринбурга будут внесены в кратчайшие сроки, чтобы привести главный документ столицы Урала в соответствие с изменившимся ФЗ. Об этом на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы сообщила начальник правового департамента администрации города Екатеринбурга Татьяна Ширяева.



В июне и июле 2021 года новые поправки в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вступили в силу. Чтобы Устав города соответствовал новому законодательству, в него необходимо внести изменения, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Нововведения в ФЗ затрагивают несколько пунктов в перечне полномочий местных органов. Так, теперь муниципалитеты будут отвечать за создание и упразднение лесничеств и регулирование вопросов о лесоустройстве в черте города.



При этом ФЗ сократил ряд вопросов, ранее находившихся в ведении муниципалитетов. Из зоны ответственности органов на местах выведены муниципальный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и торговой деятельностью, а также вопросы деятельности по продаже товаров на розничных рынках, расположенных в черте МО город Екатеринбург.



Зона ответственности, ранее сформулированная как «муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах МО город Екатеринбург», теперь будет заменена формулировкой «Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».



Также будут пересмотрены пункты Устава города, где идет речь о проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительства и благоустройства города.



Участники комиссии выразили полную поддержку проекту. Ранее он также был одобрен жителями города в ходе публичных слушаний. Теперь проект документа должен быть принят депутатами городской думы.